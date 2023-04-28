Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

Житель Кубани 22 года скрывал убийство знакомого скальпелем. Мужчину будут судить, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в январе 2001 года на улице Горной в станице Северской. В тот день в салоне припаркованного автомобиля нашли тело 42-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области сердца. Во время обследования места на коврике обнаружили скальпель, которым убийца нанес удар. Следователи завели уголовное дело, но найти причастного к преступлению удалось лишь спустя 22 года.

- После дополнительных допросов свидетелей и очных ставок, проведения ряда исследований, была установлена причастность к убийству 70-летнего знакомого потерпевшего. Обвиняемый признал вину полностью и сообщил следствию, что он распивал спиртные напитки со знакомыми местными жителями, среди которых был потерпевший. После этого, злоумышленник повез его домой на своем автомобиле, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Как выяснилось, по пути они поссорились. Во время конфликта обвиняемый выхватил у жертвы скальпель и ударил им мужчину в грудь. Чтобы не вызывать подозрений, он придумал другую версию. Так, мужчина рассказал следователям, что ненадолго вышел из машины. Вернувшись, он обнаружил тело приятеля. Спустя 22 года правда вскрылась.

В настоящее время уголовное дело передали в суд.