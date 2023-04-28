«Национальный продукт»: «Ростелеком» стал одним из лидеров конкурса «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций»

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» занял второе место в номинации «Лучший проект в сфере госуправления» премии «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций». Вручение награды за модернизацию системы ведомственной телефонной связи для одного из муниципальных образований Краснодарского края состоялось в рамках выставки «Связь-2023» в Москве. Организатором конкурса выступил АО «Экспоцентр».

Эксперты «Ростелекома» внедрили современную систему телефонной связи в одном из городов Краснодарского края. В рамках проекта специалисты цифрового провайдера создали единый центр управления телефонной связью и организовали поэтапный переход на отечественные технологии.

«Ростелеком» модернизировал многоканальную (до 50 каналов одновременно) цифровую запись телефонных разговоров для повышения качества обслуживания клиентов «горячей линии» и разрешения спорных ситуаций, осуществил автоматизацию оперативного оповещения, персонального обзвона сотрудников и клиентов по 30 каналам одновременно, с возможностью организации телефонных конференций.

«Несмотря на сложную интеграцию различного оборудования и сжатые сроки разработки концепции проекта наши коллеги из “Ростелекома” смогли реализовать этот важный проект в сфере цифровизации связи одного из крупнейших городов края. Уже составлен поэтапный план мероприятий проведения дальнейшей модернизации импортозамещения телекоммуникационного оборудования телефонной сети на других объектах Кубани. Техническое решение этого проекта имеет большой потенциал распространения во многих отраслях и сферах деятельности. Учитывая значительное количество устаревшей или неподдерживаемой телефонной инфраструктуры в нашей стране, как иностранной, так и отечественной, и невозможность ее одномоментной полной модернизации этот фактор выходит на первый план», — рассказал Станислав Завальный, руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края.

Заявки на конкурс принимались в течение нескольких месяцев. По итогам оценки полученных проектов организаторы сформировали шорт-лист участников. Заявки проверялись по нескольким параметрам, в числе которых актуальность решения, наличие успешной практической реализации и допуска к распространению информации о проекте.

«Предложенное решение служит удачным примером по модернизации системы ведомственной телефонной связи в рамках программы импортозамещения для муниципальных образований нашей страны. Проект позволяет осуществить переход поэтапно, с незначительными расходами бюджета, и максимально комфортно для получателей услуг. Учитывая влияние санкций и текущую ситуацию с поставками оборудования, а также прекращением иностранных производителей технической поддержки своего оборудования на территории России, наш проект служит отличным примером импортозамещения» — подчеркнул Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Выставка «Связь» проводится с 1975 года и является крупнейшим мероприятием в сфере телекоммуникаций и информационных технологий в России, СНГ и Восточной Европе. Информацию о других технологичных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.

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