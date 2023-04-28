В Краснодаре прошло совещание по вопросу защиты прав обманутых дольщиков Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре в апреле ввели в эксплуатацию пять долгостроев. Об этом сообщили на совещании по вопросу защиты прав обманутых дольщиков, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, в краевом центре ввели в эксплуатацию по два литера ЖК «Краснодар Сити» и «Парусная регата» и один литер ЖК «Свобода». Жильцы этих домов получат ключи от квартир до 1 июля.

- Позитивная динамика есть, но она должна быть в разы активнее, - отметил глава региона. - Нельзя допускать переносов сроков ввода объектов.

В настоящее время 28 проблемных домов достраивают с использованием механизмов Фонда развития территорий. Специалисты активно строят парковки ЖК «Парусная регата», ЖК «На Магистральной», «Радуга» и «Жемчужина». Кроме того, проблемные дома достраивают за счет средств застройщиков либо инвесторов.

– Третий литер ЖК «Свобода» планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале. Его готовность более 76 %, - сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. - 15 апреля я встречался с участниками строительства. До конца июня здесь планируют завершить строительно-монтажные работы.

Готовность литеров ЖК «КУБ-А» («Солнечная долина») составляет от 18 до 80%. Работы также ведут на проблемных объектах «Клубный квартал», «Мультиплекс Кино», «Центральный парк». А готовность ЖК «Сердце» превышает 76 %.

Всего в реестре проблемных домов Краснодара находятся 43 объекта.