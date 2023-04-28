На Кубани от кори планируют привить более 16 тысяч жителей

на Кубани началась прививочная кампания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае в рамках предотвращения распространения кори необходимо привить 16 тысяч человек. Это ранее не привитые 10 тысяч взрослых жителей региона и 6 тысяч детей. По словам санитарных врачей, этого будет достаточно для выработки коллективного иммунитета.

- В крае уже более 30 случаев заражения корью. Для сравнения, в 2022 году в регионе было всего шесть случаев. В 2021 году ни одного. Могу сказать, что. 86% из заболевших не были привиты. Эта ситуация с ростом заболеваемости – результат того, что многие родители в последние годы отказывались прививать детей, - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Кубанские врачи уже выполнили 16% от этого объема вакцинации. Сейчас ожидают новую партию вакцины, которую передают в медучреждения края. Он также подчеркнул, что корь - болезнь заразная и серьезная, от нее страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. В зоне риска не только дети, но и взрослые, которые ранее не привились.