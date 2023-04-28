В Краснодаре стартовал третий поток обучения внешнеэкономической деятельности для предпринимателей из муниципалитетов

В Краснодаре стартовал третий поток обучения внешнеэкономической деятельности для муниципалитетов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре стартовал третий поток обучения для муниципалитетов. Лекции об внешнеэкономической деятельности прослушают более 30 предпринимателей и госслужащих из 10 районов Кубани. На курсе встретились коллеги из Армавира, Анапы, Отрадненского, Мостовского, Динского, Кавказского, Гулькевичского, Белореченского, Усть-Лабинского и Ленинградского районов.

- Это предпоследний поток обучения. В первом и втором потоке прошли обучение 36 человек из 13 районов. После завершения они получили удостоверение о повышении квалификации, -рассказал глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев.

Курс рассчитан на 72 академических часа. Слушатели узнают о принципах таможенного и правового регулирования, а также об особенностях работы с иностранными контрагентами. Обучение проводит краевая Торгово-промышленная палата при содействии министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, и Центра поддержки экспорта, департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.