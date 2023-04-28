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НовостиПолитика28 апреля 2023 16:14

Умер бывший глава Тимашевского района Алексей Багмут

Сердце управленца, ученого и экономиста перестало биться на 84-м году жизни
Евгения ХАЛИКОВА

Умер видный общественный и политический деятель Кубани Алексей Багмут. Жители Тимашевского района помнят его как деятельного руководителя муниципалитета с 1992 по 1994 года.

Затем Багмут продолжил служить в интересах жителей Кубани в качестве депутата, а затем и председателя Заксобрания края. С 1994 по 2005 он был профессором на экономической кафедре КубГАУ.

Четыре дня назад Алексей Багмут отметил в кругу близких 84-летие. К словам соболезнования родственниками и близким Алексея Багмута присоединились его бывшие коллеги и студенты.