Умер бывший глава Тимашевского района Алексей Багмут

Умер видный общественный и политический деятель Кубани Алексей Багмут. Жители Тимашевского района помнят его как деятельного руководителя муниципалитета с 1992 по 1994 года.

Затем Багмут продолжил служить в интересах жителей Кубани в качестве депутата, а затем и председателя Заксобрания края. С 1994 по 2005 он был профессором на экономической кафедре КубГАУ.

Четыре дня назад Алексей Багмут отметил в кругу близких 84-летие. К словам соболезнования родственниками и близким Алексея Багмута присоединились его бывшие коллеги и студенты.