В Краснодаре бывший директор строительной компании задолжал подчиненным более 25 млн рублей заработной платы

Сотрудники краснодарской компании полгода не получали зарплату. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Краснодаре бывший генеральный директор коммерческой организации подозревается в невыплате заработной платы. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Известно, что экс-глава одной из строительных компаний оставил без зарплаты более сотни подчиненных. Как сообщили следователи, с ноября 2022 года по март 2023 года фигурант в полном объеме не выплачивал заработную плату семи сотрудникам и еще 103 работника получали лишь часть от полагающейся им суммы.

- В результате, задолженность перед сотрудниками компании превысила 25,5 миллионов рублей. При этом у подозреваемого была реальная возможность погасить задолженность, но он перечислял деньги на иные нужды. Данный факт был выявлен в ходе проверки районной прокуратурой, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас задолженность по заработной плате перед работниками предприятия на сумму 20 миллионов рублей погашена. Следователи краевого следкома следят за тем, чтобы трудовые права всех сотрудников были полностью восстановлены. Расследование уголовного дела продолжается.