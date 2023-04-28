Священники из Краснодара навестили раненых бойцов в больнице Луганской народной республики

Краснодарские священники посетили военнослужащих в больнице. Фото: пресс-службы Кубанской митрополии.

Краснодарские священники посетили раненных бойцов СВО в больнице Луганской народной республики. Духовная поддержка бесценна для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория штатные клирики краснодарского храма Вознесения Господня привезли гуманитарную помощь пациентам Беловодской больницы в Луганской народной республике.

- Батюшки рассказали о празднике Пасхи, о православном вероучении, ответили на многочисленные вопросы, - рассказали в пресс-службе Третьего Краснодарского благочиннического округа.

Духовные наставники поддержали моральный дух военнослужащими в больничной обстановке. Бойцы были очень благодарны краснодарским священнослужителям.