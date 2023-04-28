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НовостиОбщество28 апреля 2023 18:43

В Краснодаре прошло собрание Союза православных женщин

Участие в собрании регионального отделения принял митрополит Григорий
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани прошло собрание местного отделения союза православных женщин. Фото: пресс-службы Кубанской митрополии.

На Кубани прошло собрание местного отделения союза православных женщин. Фото: пресс-службы Кубанской митрополии.

Митрополит Григорий 28 апреля принял участие в собрании регионального отделения Союза православных женщин, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии. Общественницы участвуют в социально-значимой деятельности, помогают в восстановлении и развитии культурообразующих традиционных ценностей.

- В наше время православные женщины должны быть очень активными. Они должны отстаивать семейные и традиционные христианские ценности, свидетельствовать о своей вере словами и делами. Призываю вас всех работать на реальный, ощутимый результат, когда окружающие люди, видя ваши добрые дела, придут в православные храмы, - рассказал митрополит Григорий.

Одним из значимых социальных проектов регионального отделения Союза православных женщин стала благотворительная акция «Белый цветок». В 2023 году акцию проведут осенью, и она охватит епархии Кубани. Участницы собрания поблагодарили владыку Григория за поддержку и подтвердили свое желание активно участвовать в духовно-нравственной, просветительской, социальной и культурной жизни края.