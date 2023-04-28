В Новороссийске полицейские уничтожили 7 тысяч пачек сигарет и пять килограммов наркотиков

В Новороссийске уничтожили контрабандные сигареты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новороссийске полицейские сожгли пять килограммов наркотиков и 7 тысяч пачек сигарет. Это бывшие вещдоки, изъятые у злоумышленников и фигурировавшие в уголовных делах. В печную топку наркотики и сигаретные пачки были отправлены по решению суда.

- Все это было изъято в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Сгоревшие в огне запрещенные вещества и контрафактная продукция являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, были уничтожены упаковки и инструменты для изготовления, фасовки и сбыта наркотического средства. Лица, ранее владевшие этими вещами и средствами, приговорены к длительным срокам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и реализации немаркированной продукции.