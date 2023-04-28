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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 19:01

В Новороссийске полицейские уничтожили 7 тысяч пачек сигарет и пять килограммов наркотиков

Все изъятые у преступников вещдоки были уничтожены по решению суда
Евгения ХАЛИКОВА
В Новороссийске уничтожили контрабандные сигареты.

В Новороссийске уничтожили контрабандные сигареты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новороссийске полицейские сожгли пять килограммов наркотиков и 7 тысяч пачек сигарет. Это бывшие вещдоки, изъятые у злоумышленников и фигурировавшие в уголовных делах. В печную топку наркотики и сигаретные пачки были отправлены по решению суда.

- Все это было изъято в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Сгоревшие в огне запрещенные вещества и контрафактная продукция являлись вещественными доказательствами по уголовным делам, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Кроме того, были уничтожены упаковки и инструменты для изготовления, фасовки и сбыта наркотического средства. Лица, ранее владевшие этими вещами и средствами, приговорены к длительным срокам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков и реализации немаркированной продукции.