В Адыгее перевернулся грузовик

Водитель грузовика не справился с управлением. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

В поселке Каменномостском Майкопского района произошла авария с пострадавшим. Водитель КАМАЗа не справился с управлением машины. Машину занесло на дороге и опрокинуло.

- Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно установлено, что 38-летний житель этого же района, управляя КамАЗом, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В результате аварии пострадал водитель транспортного средства. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка. Автоинспекторы устанавливают причины и условия, дорожно-транспортного происшествия.