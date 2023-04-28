В Тимашевском районе отметили столетие ветерана Федора Смирного

28 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения Федора Степановича Смирного. В яркой и долгой биографии долгожителя много достойных страницы. Попал на фронт в 17 лет. Прошел обучение в школе младших командиров в Майкоп. Воевал в составе 323 артиллерийского зенитного полка, затем 18-го отдельного артиллерийского батальона, участвовал в освобождении Северного Кавказа. Был тяжело ранен в боях по Крымском, провел в госпиталях около года, но так и не смог вернуться на фронт.

Вернулся домой с инвалидностью. Но не смог сидеть без дела. Начал поднимать разрушенную войной экономику. Работал в колхозах «Чкалов» и «Путь к коммунизму» на разных должностях.

К поздравлениям присоединился губернатор Краснодарского края.

- Вековой юбилей отмечает сегодня Федор Степанович Смирный из станицы Медведовской Тимашевского района. За свои ратные подвиги отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа» и «За Победу над Германией. От всей души поздравляю Федора Степановича с юбилеем. Низкий поклон за его военные и трудовые подвиги. Желаю здоровья, силы духа и оптимизма, - написал глава региона в соцсетях.

У Федора Степановича Смирного четверо детей, восемь внуков и десять правнуков.