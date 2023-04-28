В Анапе восстановят детали подвига героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина

Группа диверсантов должна была передать важные данные о расположении неприятеля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Анапе пройдет масштабная патриотическая акция «Десант Славы». В селе Варваровка 29 апреля в 12:00 состоится военно-патриотическая акция, посвященная 80-летию высадки десанта под командованием капитана Дмитрия Калинина. Акция пройдет уже в 20 раз.

- В рамках акции пройдут военно-спортивные соревнования и мероприятие в память о подвиге Героя Советского Союза Дмитрия Калинина и моряков-десантников, героически погибших 1 мая 1943 года, - рассказали в пресс-службе мэрии Анапы.

Зрители увидят, как в 1943-году проходило сражение советских моряков-десантников с немецко-фашистскими захватчиками и как погиб Дмитрий Калинин. Несмотря на тяжелые ранения командир разведотряда до последнего доблестно сражался, а затем взорвал себя вместе с окружившими его фашистами. За свой подвиг Дмитрий Калинин был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.