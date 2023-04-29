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НовостиОбщество29 апреля 2023 5:15

Что произошло за ночь 29 апреля в Краснодарском крае

Последние новости на 29 апреля на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Последние новости на утро 29 апреля

Последние новости на утро 29 апреля

Собрали полную историю убийства 8-летней девочки на Кубани, которую искали всей страной.

11-летняя девочка из Сочи в шутку обвинили дедушку в изнасиловании, а суд дал ему 15 лет «строгача».

На Кубани будут судить владельца гончарной мастерской за смерть работника.

Сильный град выпал на нескольких территориях Краснодарского края.

Ретропоезд «Победа» посетил Новороссийск. Его встретили праздничным концертом.

В Анапе в выходные бесплатно покажут кино под открытым небом.