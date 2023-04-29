Погода в Краснодаре 29 апреля 2023 года: в краевом центре пройдут небольшие дожди

В Краснодаре обещают небольшие дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 29 апреля обещают облачную погоду. Тучи накроют город, а прогулку может подпортить небольшой дождь с грозой.

- Ветер западной четверти 4-9 м/с, утром и днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12°, днем +16…18°, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе 29 апреля ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.