Щербиновский район Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани рассказал о достопримечательностях Щербиновского района. Вениамин Кондратьев продолжает цикл #МаршрутыКубани в своем telegram-канале.

Щербиновский район считается самым северным муниципалитетом Краснодарского края. Туристы предпочитают бывать в этом тихом уголке с длинными песчаными пляжами на Азовском море.

- Гости предпочитают отдых с палатками прямо на берегу моря. Впрочем, есть здесь и объекты размещения - отели, гостевые дома, турбазы, - отметил глава региона. - Также можно отправиться на охоту или рыбалку, посетить памятники истории и культуры, музей или часовню.

В село Шабельском, например, местные пляжи богаты минеральными грязями. Они немноголюдны и подходят для спокойного отдыха. А на гербе села изображен Сазальникский маяк - квадратно-цилиндрическая башня 25 метров.

Одной из главных достопримечательностей Щербиновского района считается Глафировская песчаная коса. Ее протяженность в море - более 6 километров. В селе Глафировка находится музей. Это белое здание за плетнем - остатки одного из строений усадьбы семьи помещиков Нарецких, которые построили деревню. В музее находятся экспонаты об истории села, быте и природе.

В селе Екатериновка находится источник чистой воды, который стал известен в народе исцеляющими свойствами. Его назвали в честь иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет». А в станице Старощербиновской, на месте захоронения праведного иерея Стефана Янкова, находится часовня.