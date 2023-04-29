Новый участок маршрута «Две реки – одно море» в Сочи начнут благоустраивать после майских праздников Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Новый участок маршрута «Две реки – одно море» в Сочи начнут благоустраивать после майских праздников. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский на встрече с жителями микрорайона Мамайка.

Специалисты обновят более 1,5 км набережной реки Сочи от ТЦ «Моремолл» до Центрального рынка. Здесь, в частности, заменят изношенную брусчатку, оборудуют ливневки, обновят светильники и парковую мебель. Кроме того, территорию дополнительно озеленят. Завершить работы планируют к 1 сентября.

- Для жителей и гостей будут обустроены комфортные зоны отдыха. Особенностью проекта станет смотровая площадка с видом на реку и горы. К началу лета благоустроим 300 метров набережной реки Псахе на Мамайке, - рассказал Алексей Копайгородский. - Здесь также будет заменено покрытие, проведено озеленение, обустроены места отдыха.