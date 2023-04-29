В Краснодаре 29 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня Фото: krd.ru

В Краснодаре 29 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня. Торговые площадки начали работу в 8:00, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Покупателям предлагают приобрести овощи, зелень, фрукты, яблоки, клубнику, щавель, помидоры, капусту, морковь. Кроме того, производители привезли мясо, молочку, хлебобулочные изделия, мед, орехи.

Посетить ярмарки выходного дня можно по адресам:

- ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1),

- ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),

- ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),

- ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1),

- ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),

- ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213),

- ул. им. Каляева (вблизи дома № 198),

- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),

- ул. Одесская (вблизи дома № 48),

- ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38),

- ул. Западный Обход, 34,

- Проспект Чекистов (вблизи дома № 9).

- На каждой ярмарке организаторы обязаны обеспечивать соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, мониторинг соблюдения правил торговли, - отметили в пресс-службе мэрии.