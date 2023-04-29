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НовостиОбщество29 апреля 2023 8:02

Губернатор поздравил с вековым юбилеем Егора Захаркина из Туапсе

Он опубликовал пожелание в соцсетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

29 апреля свой 100-летний юбилей отмечает Егор Алексеевич Захаркин из Туапсе. С днем рождения ветерана поздравил губернатор Краснодарского края.

- Желаю Егору Алексеевичу крепкого здоровья, выдержки и стойкости духа, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Глава региона рассказал, что Захаркин ушел в армию в июле 1941 года. А через год уже стал командиром взвода железнодорожного батальона, который обеспечивал восстановление путей для движения военных эшелонов.

Егор Алексеевич прошел всю войну от Козельска до штурма Кенигсберга. Награжден многими орденами и медалями. В послевоенное время остался работать на железной дороге.