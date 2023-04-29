Казачьими обрядами, викторинами и полевой кашей встретят майские праздники в Атамани Фото: vk.com/atamani_kazachya

В Атамани насыщенно встретят майские праздники. Для гостей казачьей станицы готовят праздничную программу с викторинами, играми, обрядами, акциями и полевой кашей. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

Так, с 29 апреля по 1 мая в Атамани организуют викторину «День весны и труда», детскую познавательную программу «Веселый первомай», театрализованный обряд «Сватовство». Для посетителей в эти выходные проведут интерактивные игры и экскурсии на подворьях станицы, представления этнографического кукольного театра «Казачьи байки». А в рамках акции «Гостевой сад» в выставочном комплексе высадят плодовые деревья.

С 5 по 9 мая посетителям будут раздавать георгиевские ленты. В Атамани откроют полевую кухню, проведут викторину «Дорогами победы», детскую познавательную программу «Мы помним, мы гордимся», представление по владению казачьим оружием и рубке шашкой «Атаманские рубаки».

Ко Дню Победы в выставочном комплексе будет работать интерактивная киноплощадка «Хроники Победы». Кроме того, гости увидят театрализованный обряд «Проводы казака на военную службу», высадят деревья на аллее памяти «Атаманская сирень». А юные посетители присоединятся к интерактивной программе «Застава Бабы Яги».

- Ежедневно для прогулок будут открыты все подворья выставочного комплекса, зверинец и смотровая площадка с видом на Таманский залив, - рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

Гостей ждут ежедневно с 9:00 до 18:00.