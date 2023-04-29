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НовостиОбщество29 апреля 2023 8:42

Новую школу в поселке Знаменском на 1550 мест откроют 1 сентября

Здание получилось современным
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/emnaumov

Фото: t.me/emnaumov

29 апреля социальный кластер в поселках Знаменский и Новознаменский осмотрел мэр Краснодара. Он сообщил, что новая школа на территории ЖК «Родные просторы» окроется 1 сентября.

- Школа на 1550 мест станет первой в поселке. Она получилась действительно современной. Уверен, дети сюда будут сами хотеть приходить, чтобы учиться и отдыхать — для этого созданы все условия, - сообщил Евгений Наумов.

Кроме этого, застройщик возводит еще три детских сада на 880 мест. Мэр поставил ЖК в пример комплексной застройки.