Новую школу в поселке Знаменском на 1550 мест откроют 1 сентября

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29 апреля социальный кластер в поселках Знаменский и Новознаменский осмотрел мэр Краснодара. Он сообщил, что новая школа на территории ЖК «Родные просторы» окроется 1 сентября.

- Школа на 1550 мест станет первой в поселке. Она получилась действительно современной. Уверен, дети сюда будут сами хотеть приходить, чтобы учиться и отдыхать — для этого созданы все условия, - сообщил Евгений Наумов.

Кроме этого, застройщик возводит еще три детских сада на 880 мест. Мэр поставил ЖК в пример комплексной застройки.