На Кубани за сутки выявили 118 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 118 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 19 детей, самому младшему из которых месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре заболели 29 человек, в Сочи - 17, в Гулькевичском районе – девять, в Новороссийске – семь. По пять пациентов прибавилось в Геленджике и Северском районе, по четыре - в Ейском и Староминском, по три - в Армавире, Новопокровском, Приморско-Ахтарском муниципалитетах.

В Белореченском, Кавказском, Калининском, Каневском, Красноармейском, Лабинском, Мостовском, Тимашевском и Щербиновском районах - по два положительных результата, в Анапе, Белоглинском, Выселковском, Горячем Ключе, Динском, Крымском, Ленинградском, Отрадненском, Павловском, Славянском и Усть-Лабинском - по одному.

За сутки на Кубани с выздоровлением выписали 149 пациентов.