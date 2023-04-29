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НовостиОбщество29 апреля 2023 8:58

На Кубани дефицит инженерных кадров в машиностроении исключат новой моделью обучения

Инициативы презентовали промышленные предприятия и вузы юга страны
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фестивале научно-технического творчества «От Винта!» проходит в Краснодарском крае. Студенты вузов и сотрудники промышленных предприятий готовят совместные инициативы по модернизации системы подготовки кадров.

- Был создан портальный обрабатывающий центр. Это новая модель обучения, когда практические знания позволяют существенно сократить сроки подготовки инженеров и обеспечить потребности предприятия в высококвалифицированных кадрах, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Макет создан, чтобы привить студентам на практике навыки конструирования, проектирования, сборки, технологии механической обработки.