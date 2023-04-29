В Сочи временно изменили маршрут двух пригородных автобусов Фото: t.me/sochiavtotrans

В Сочи временно изменили маршрут двух пригородных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Сочиавтотранс».

- В связи с неудовлетворительными дорожными условиями на участке автомобильной дороги 4 км «Обхода Сочи» временно меняется схема движения на маршрутах № 105э, № 555, - говорится в сообщении.

Так, в прямом направлении автобусы следуют через улицу 20 Горнострелковой дивизии. В обратном направлении маршрут остается прежним.