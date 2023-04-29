Больница Приморско-Ахтарского района Кубани получила новый маммограф Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Приморско-Ахтарского района Кубани получила новый маммограф. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Аппарат установили по программе по нацпроекту «Здравоохранение». Оборудование используют для скриннингового обследования женщин при диспансеризации. Отмечается, что с помощью маммографа в учреждении уже провели 3,2 тысячи исследований.

- Выявили порядка 10% патологий, в том числе 4 случая онкологии. Пациентов направили на дальнейшее обследование, - сообщил главврач Приморско- Ахтарской ЦРБ Сергей Модин. - Современное, высокоточное оборудование существенно улучшило диагностические возможности нашей больницы.