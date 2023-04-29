На Кубани стартует XXII Международный пленэр «R+Я» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартует XXII Международный пленэр «R+Я». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Социально-значимый проект состоится с 8 по 15 мая в Сочи. В это же время пройдет III Международная выставка работ художников с нарушением слуха и зрения.

Во время пленэра «R+Я» состоятся выезды на зарисовки и этюды, творческие встречи, мастер-классы, культурная программа. По результатам мероприятия пройдет выставка работ и творческий конкурс. Победителей определят в номинации «Лучший итоговый этюд пленэра».

Участниками станут профессиональные и самодеятельные глухие и слепоглухие художники, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства, студенты и начинающие живописцы из России, края и стран ближнего и дальнего зарубежья.