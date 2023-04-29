В Карасунском округе Краснодара перекроют две улицы из-за ремонта теплосетей Фото: krd.ru

В Карасунском округе Краснодара временно перекроют четыре улицы. На участке обновят 1,3 километра теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты уложат 600 м инженерных сетей по улице 1-й Заречной. На улице Пашковской, переходящей в улицу Восточную, проложат новую трубу протяженностью 700 м.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Как отметили в мэрии, первую часть работ провели в апреле. Ремонт продолжится с 12 мая по 31 июля. Для этого будут перекрыты улица 2-я Заречная от Онежской до 1-го Онежского проезда и улица Пашковская от улицы Восточной до улицы Трамвайной.

Параллельно в городе будут ремонтировать теплосеть на улице КИМ. С 12 мая по 1 октября здесь заменят участок протяженностью около километра. На время ремонта ограничат движение по участку улицы КИМ от Степана Разина до Фурманова, от Линейной до Вишняковой. Автомобилисты также не смогут проехать по участку улицы Линейной от Адыгейской Набережной до КИМ.