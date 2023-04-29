Концепцию летнего сезона-2023 «СочиВпечатлений» представили на курорте Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Концепцию летнего сезона-2023 «СочиВпечатлений» представили на курорте. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Так, к предстоящему сезону на курорте благоустраивают более 40 км береговой полосы и около 180 пляжей. На курорте подготавливают три новых экопляжа, 44 имеют федеральные сертификаты качества, а 40 полностью доступны для маломобильных граждан.

Всего в Сочи туристов будут принимать 2,3 тысяч средств размещения на 150 тысяч мест. Напомним, с мая по октябрь на курорте ожидают 4,5 млн гостей.

- В наших санаториях более 4 тысяч услуг оздоровления. Девять здравниц помогают в реабилитации участникам СВО. Создана сеть городских пешеходных маршрутов по знаковым и историческим местам, в том числе десять - по местам воинской славы. Летом откроются 165 рекреационных объектов, - сообщил глава города-курорта.

Отмечается, что маршруты Сочинского нацпарка, Кавказского заповедника и городской среды благоустроили по новым экостандартам. На курорте активно развивают формат гастротуризма. Так, в городе насчитывается почти 2 тысячи объектов питания.

На дорогах Сочи, в частности, на трассе А-147 поэтапно снимают реверсивное движение. А для удобства туристов запустят дополнительные автобусы, в том числе ночные. Обеспечивать безопасность ежедневно будут свыше 600 сотрудников УВД, казаков и членов ДНД.