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НовостиОбщество29 апреля 2023 13:39

Дорожники бесплатно поменяют окна жителям Геленджика

Об этом сообщили в мэрии курорта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admgel.ru

Фото: admgel.ru

В Геленджике государственная компания «Росавтодор» поменяет окна у местных жителей, которые живут возле транспортной развязки М-4 «Дон». Работы будут проводиться бесплатно.

- Предусмотрена частичная замена окон в жилых помещениях на новые окна с повышенной шумоизоляцией, а также установка клапанов проветривания, - отметили в мэрии курорта.

Воспользоваться случаем могут жители улиц Бобруковой Щели, ЖК Северный и Чайковский, жители микрорайона Марьинский и села Марьина Роща.

До 10 мая нужно сообщить о необходимости замены окон подрядчику. Уточнить информацию об улицах, которые попадают под бесплатную замену, можно по телефону +7 (938) 515-35-30.