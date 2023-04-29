В Сочи полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в ресторане быстрого питания

Подростков ищут Фото из архива КП

В Сочи полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в ресторане общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 27 апреля в одном из ресторанов быстрого питания. По словам посетителей, неизвестный распылил перцовый баллончик, после чего на место вызвали полицию. Но участники происшествия скрылись до приезда правоохранителей.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента. Известно, что медицинская помощь никому из присутствовавших не потребовалась, - уточнили в пресс-службе краевого МВД.