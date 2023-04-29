В Краснодаре прошел молебен в честь 32-й годовщины реабилитации казачества Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре прошел молебен в честь 32-й годовщины реабилитации казачества. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общевойсковой молебен состоялся в войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий отслужил заупокойную панихиду по погибшим в годы репрессий казак. После прошел общевойсковой молебен.

- В результате карательных мер и массовой депортации погибли миллионы казаков. Мы скорбим и молимся о каждом, кто на себе ощутил жестокость периода лихолетья, мы молимся о кубанских казаках, которые выполняют боевые задачи в специальной военной операции, - отметил митрополит Григорий.

После общевойскового молебна почти 30 казаков получили краевые награды на торжественной церемонии. В том числе их вручили участникам СВО, казакам-дружинникам, внесших вклад в развитие кубанского казачества.

- Я поздравляю всех с 32-ой годовщиной принятия закона «О реабилитации репрессированных народов» - сказал замглавы региона Александр Власов. - То, что мы делаем сегодня, обязательно найдет отражение в истории Краснодарского края, в истории России, в будущем наших детей.