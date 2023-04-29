Шесть человек пострадали в ДТП в Туапсинском районе

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Вечером 29 апреля в Туапсинском районе произошло массовое ДТП. Предварительно, в 17:20 на трассе «Джубга-Сочи» около детского центра «Орленок» водителя на «Мерседес» занесло на встречку, иномарка влетела в «Форд Транзит», который от удара протаранил «Ладу Ларгус».

- В результате ДТП пострадало три пассажира автомобиля «Мерседес» и три пассажира «Лады», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что погибших нет. По факту аварии проводится проверка.