В Прикубанском округе Краснодаре 12 улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре 12 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.

- Причина отключения - повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключены ПС «ЭН-1» и 30 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Без света остаются улицы Воскресенская, Дзержинского, Куликовского, Соколова, Сургутская, Кореновская. Электроэнергии временно нет и в домах по улицам Народной, Неустроева, Спасской, Покрышкина, Кристальной, Лавриненко.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.