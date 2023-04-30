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НовостиОбщество30 апреля 2023 5:08

Что произошло за ночь 30 апреля в Краснодарском крае

Последние новости на 30 апреля на Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Непогода обрушилась на Кубань в конце апреля.

Непогода обрушилась на Кубань в конце апреля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупный град побил крыши и фасады домов в Мостовском районе Кубани.

Шесть человек пострадали в ДТП в Туапсинском районе.

В станице Кущевской иномарка сбила девочку-подростка.

В Сочи полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в ресторане быстрого питания.

В Краснодаре из-за дождя подтопило десятки участков дорог и улиц.

Пять лет насиловала младшую сестру. Уроки по половому воспитанию закончились уголовным делом для 20-летней девушки из Адыгеи.