Что произошло за ночь 30 апреля в Краснодарском крае

Непогода обрушилась на Кубань в конце апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупный град побил крыши и фасады домов в Мостовском районе Кубани.

Шесть человек пострадали в ДТП в Туапсинском районе.

В станице Кущевской иномарка сбила девочку-подростка.

В Сочи полиция ищет подростков, распыливших перцовый баллончик в ресторане быстрого питания.

В Краснодаре из-за дождя подтопило десятки участков дорог и улиц.

Пять лет насиловала младшую сестру. Уроки по половому воспитанию закончились уголовным делом для 20-летней девушки из Адыгеи.