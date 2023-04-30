Погода в Краснодаре 30 апреля 2023 года: влияние циклона будет ослабевать

Дождей станет меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Влияние циклона на погоду Кубани начинает постепенно ослабевать. Уже 30 апреля облака над регионом начнут редеть, что принесет тепло.

- Дожди примут локальный и кратковременный характер, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев, - сообщили в центре погоды «Фобос».

В Краснодаре в этот день воздух прогреется до +15…+17 градусов. Порывы ветра будут достигать 5–10 м/с.

- Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст., что около нормы, - добавили синоптики.

Напомним, в крае до 1 мая продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют ливни с градом и шквалистым ветром.