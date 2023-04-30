В Новороссийске 8 мая пройдет автопробег «Бессмертный автополк» Фото: t.me/mtsunvrsk

Жителей Новороссийска приглашают присоединиться к «Бессмертному автополку». Автопробег в городе-герое состоится 8 мая. Об этом сообщили в МЦУ Новороссийска.

Поучаствовать в автопробеге могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке, распечатать портрет героя Великой Отечественной войны или СВО и прикрепить его на автомобиль.

Автоколонна стартует в 14:00 от памятника «Передний край» по улице 8-ой Гвардейской в селе Мысхако. Участники «Бессмертного автополка» проедут до музейного комплекса под открытым небом «Батарея №394 капитана А. Э. Зубкова».