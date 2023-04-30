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НовостиОбщество30 апреля 2023 5:50

Учителя из Ейска и Тимашевска победили в краевом конкурсе «Педагог-дефектолог Кубани»

В Краснодаре подвели итоги профессионального конкурса среди учителей-дефектологов
Евгения ХАЛИКОВА
Победительницы Ксения Саприка и Лилия храмцова. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Победительницы Ксения Саприка и Лилия храмцова. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Стали известны имена победительниц профессионального конкурса среди учителей-дефектологов. Победителей выбирали в двух номинациях. Лилия Храмцова из детского сада №40 Тимашевского района стала логопедом года. Среди учителей-дефектологов победила учитель математики коррекционной школы №8 Ейска Ксения Саприка.

- Оба педагога – молодые, яркие и талантливые. У них богатый опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. О своей работе победительницы внедряют специальную методику преподавания, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Победительницы представят Кубань на Всероссийском конкурсе «Учитель – дефектолог России». Финал стоится осенью 2023 года в Москве.