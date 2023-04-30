Ирина Караваева и Александр Москаленко приняли участие в праздновании 100-летия ЦСКА

Ирина Караваева стала первой в истории страны олимпийской чемпионкой по прыжкам на батуте. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На 100-летие ЦСКА пригласили известных кубанских спортсменов. Праздничный концерт прошел в Центральном академическом театре Российской Армии. Его участниками стали Олимпийские чемпионы, ветераны спорта Ирина Караваева и Александр Москаленко. Оба спортсмена более 20 лет выступали за спортивный клуб Красной армии.

- «Армейцев» всегда отличали боевой дух, воля к победе и самоотдача. Александр Москаленко и Ирина Караваева - первые в истории чемпионы Олимпийских игр по прыжкам на батуте. Активно клуб ЦСКА развивается и сейчас. В краевом центре три спортивных объекта «армейцев», - рассказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Датой основания клуба ЦСКА считается конец апреля 1923 года. Сто лет назад 29 апреля в Москве состоялись первые футбольные матчи первенства Москвы между воинами-спортсменами.