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НовостиСпорт30 апреля 2023 5:57

Ирина Караваева и Александр Москаленко приняли участие в праздновании 100-летия ЦСКА

Спортсмены более 20 лет выступали за "армейский" клуб
Евгения ХАЛИКОВА
Ирина Караваева стала первой в истории страны олимпийской чемпионкой по прыжкам на батуте. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Ирина Караваева стала первой в истории страны олимпийской чемпионкой по прыжкам на батуте. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На 100-летие ЦСКА пригласили известных кубанских спортсменов. Праздничный концерт прошел в Центральном академическом театре Российской Армии. Его участниками стали Олимпийские чемпионы, ветераны спорта Ирина Караваева и Александр Москаленко. Оба спортсмена более 20 лет выступали за спортивный клуб Красной армии.

- «Армейцев» всегда отличали боевой дух, воля к победе и самоотдача. Александр Москаленко и Ирина Караваева - первые в истории чемпионы Олимпийских игр по прыжкам на батуте. Активно клуб ЦСКА развивается и сейчас. В краевом центре три спортивных объекта «армейцев», - рассказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Датой основания клуба ЦСКА считается конец апреля 1923 года. Сто лет назад 29 апреля в Москве состоялись первые футбольные матчи первенства Москвы между воинами-спортсменами.