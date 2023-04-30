Мэр Сочи обсудил с жителями благоустройство набережных Центрального округа

В Центральном округе Сочи благоустроят набережную реки. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Глава Сочи Алексей Копайгородский обсудил с жителями детали проекта благоустройства набережных Центрального района. Как сообщили в мэрии курорта, новый участок турмаршрута «Две реки – одно море» преобразится к осени 2023 года. По проекту 1,6 километровый маршрут начинается от торгового центра «Моремолл» и тянется вплоть до Центрального рынка.

- Строителям предстоит заменить 4900 кв.м изношенной брусчатки. Также на участке появится система сбора и отвода дождевой воды. Будет оборудована новая смотровая площадка с кованым ограждением и обновлена система уличного освещения, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Общая продолжительность маршрута «Две реки – одно море» – более 15 километров. Туристам предлагают пешую прогулку от Вертодрома до Мацесты. Объект будет полностью готов к весне 2024 года.

К началу будущего лета будет благоустроена и набережная реки Псахе на Мамайке. Здесь также заменят покрытие, проведут озеленение и обустроят места отдыха.