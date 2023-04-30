Евгений Наумов поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Сотрудники противопожарной охраны отмечают профессиональный праздник. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Сотрудники противопожарных служб России отмечают профессиональный праздник - День пожарной охраны. К поздравлениям краснодарских пожарных присоединился глава краевого центра. Евгений Наумов пожелал спасателям мира, и чтобы количество выездов всегда была равно количеству возвращений.

- В самых сложных ситуациях они действуют профессионально и мужественно. Их служба не знает праздников и выходных дней. От имени горожан благодарю всех краснодарских пожарных за добросовестное выполнение обязанностей, преданность своему делу и зачастую — героизм! Будьте здоровы, счастливы и полны сил, - опубликовал поздравление в соцсетях Евгений Наумов.

История пожарной охраны России началась 30 апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года с «Наказа о градском благочинии». В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны.