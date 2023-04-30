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НовостиОбщество30 апреля 2023 6:52

В Сочи спасатели взломали дверь квартиры, в которой заперся 2-летний мальчик

Ребенок случайно закрыл дверь, когда родители ненадолго вышли из квартиры
Светлана ОВДЕЙ
Спасатели вскрыли дверь с помощью бензореза Фото: Служба спасения Сочи

Спасатели вскрыли дверь с помощью бензореза Фото: Служба спасения Сочи

В Сочи спасателям пришлось взламывать дверь квартиры. В ней случайно заперся 2-летний мальчик.

Все произошло днем 29 апреля на улице Донской, 35. Как оказалось, родители малыша ненадолго вышли на лестничную клетку к соседке. Их 2-летний сын остался в один. В этот момент малыш подошел к двери и закрыл ее на засов.

Родители не смогли открыть квартиру и решили обратиться за помощью к спасателям.

- С помощью бензореза спасатели аккуратно вскрыли дверь. Все закончилось благополучно, - сообщили в Службе спасения Сочи.