В Сочи спасатели взломали дверь квартиры, в которой заперся 2-летний мальчик

Спасатели вскрыли дверь с помощью бензореза Фото: Служба спасения Сочи

В Сочи спасателям пришлось взламывать дверь квартиры. В ней случайно заперся 2-летний мальчик.

Все произошло днем 29 апреля на улице Донской, 35. Как оказалось, родители малыша ненадолго вышли на лестничную клетку к соседке. Их 2-летний сын остался в один. В этот момент малыш подошел к двери и закрыл ее на засов.

Родители не смогли открыть квартиру и решили обратиться за помощью к спасателям.

- С помощью бензореза спасатели аккуратно вскрыли дверь. Все закончилось благополучно, - сообщили в Службе спасения Сочи.