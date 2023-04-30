В Сочи с 1 мая введут особый противопожарный режим Фото: sochi.ru

В Сочи с 1 мая введут особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, на время действия режима вводятся дополнительные меры пожарной безопасности.

В настоящее время в городе в полной готовности находятся более тысячи специалистов и около 400 единиц техники. Городская ЕДДС работает круглосуточно и оперативно принимает сигналы о нештатных ситуациях.

- На курорте порядка 300 тысяч гектаров леса и зеленых насаждений. Для осуществления мониторинга пожарной безопасности на территориях, граничащих с лесными насаждениями, будут работать мобильные профилактические группы, - отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сочи Дмитрий Зенцов.

Жителей и гостей Сочи просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными с огнем во время отдыха на природе. Разведение костров, сжигание сухой травы и бытового мусора запрещено. Уточняется, что за нарушение требований грозит штраф.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что особый противопожарный режим ввели в Анапе. Он будет действовать с 29 апреля по 10 мая.