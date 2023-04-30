Скоростной катамаран «Грифон» Фото: морпорт Сочи

Морские рейсы между Сочи, Новороссийском и Геленджиком запустят 2 мая. Об этом сообщили на официальном сайте оператора пассажирских перевозок по Черному морю «Водоходъ Экспресс».

- Навигация 2023 начнется 2 мая. Продажа билетов открывается на 1 неделю вперед, - говорится в сообщении.

Посадка на борт будет проводиться с паспортом для взрослого пассажира и свидетельством о рождении для ребенка или загранпаспортом.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что морские перевозки между Сочи, Новороссийском и Геленджиком запустят после улучшения погоды. Между курортами края вновь будет курсировать скоростной катамаран «Грифон».

Стоимость билета от Сочи до Геленджика составит 3 тысячи рублей для взрослых и 2 тысячи рублей для детей от 2 до 14 лет. На билет из Сочи в Новороссийск уйдет 3,5 тысячи рублей для взрослого пассажира и 2,2 тысячи для детей. Дешевле всего можно будет добраться из Геленджика в Новороссийск - 600 рублей для взрослых и 300 рублей для юных пассажиров. Уточняется, что для детей до 2 лет установлен бесплатный проезд.