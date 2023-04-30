С выздоровлением выписаны 96 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 94 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 18 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 24 положительных результата, в Новороссийске - 13, Сочи - 11, Армавире – пять. По четыре пациента прибавилось в Мостовском и Тбилисском районах, по три - в Каневском, Гулькевичском, Курганинском, Староминском и Тимашевском.

По два новых случая зарегистрировано в Горячем Ключе, Новопокровском, Калининском и Северском муниципалитетах, по одному - в Геленджике, Брюховецком, Динском, Ейском, Кавказском, Красноармейском, Крымском, Лабинском, Павловском и Успенском районах.

За сутки на Кубани с выздоровлением выписали 96 пациентов.