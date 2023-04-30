В Гулькевичскую районную больницу передали оборудование по нацпроекту

Гулькевичская районная больница получила наркозно-дыхательный аппарат в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Это оборудование незаменимо при операциях и может использоваться для искусственной и вспомогательной вентиляции легких.

- Устройство позволяет без перерывов мониторить основные параметры организма и повышает успех сложных медицинских вмешательств, которые требуют использования наркоза, – рассказала главврач лечебного учреждения Ольга Горошко.

Ранее по нацпроекту в ЦРБ Гулькевичского района приобрели гистерскоп, маммограф, флюорограф, компьютерный томограф и современный рентгенологический комплекс.