Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье30 апреля 2023 8:35

В Гулькевичскую районную больницу передали оборудование по нацпроекту

Аппарат установят в операционной
Евгения ХАЛИКОВА

Гулькевичская районная больница получила наркозно-дыхательный аппарат в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Это оборудование незаменимо при операциях и может использоваться для искусственной и вспомогательной вентиляции легких.

- Устройство позволяет без перерывов мониторить основные параметры организма и повышает успех сложных медицинских вмешательств, которые требуют использования наркоза, – рассказала главврач лечебного учреждения Ольга Горошко.

Ранее по нацпроекту в ЦРБ Гулькевичского района приобрели гистерскоп, маммограф, флюорограф, компьютерный томограф и современный рентгенологический комплекс.