В МЦУ Краснодара выяснили почему в Карасунах гибнет рыба

В городских озерах начала гибнуть рыба.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители краевого центра обратили внимание на массовый мор рыбы в городских водоемах. По словам горожан, больше всего рыбы погибло в Карасунских озерах Комсомольского и Пашковского микрорайонов.
- Специалисты выяснили, что гибель рыбы происходит из-за кислородного голодания. Были отобраны анализы воды, чтобы выяснить возникновение проблемы, - уточнили в МЦУ Краснодара.
Также, в ближайшее время береговую линию Карасунских озер обследуют на наличие незаконных врезок.