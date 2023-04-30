В МЦУ Краснодара выяснили почему в Карасунах гибнет рыба

В городских озерах начала гибнуть рыба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители краевого центра обратили внимание на массовый мор рыбы в городских водоемах. По словам горожан, больше всего рыбы погибло в Карасунских озерах Комсомольского и Пашковского микрорайонов.

- Специалисты выяснили, что гибель рыбы происходит из-за кислородного голодания. Были отобраны анализы воды, чтобы выяснить возникновение проблемы, - уточнили в МЦУ Краснодара.

Также, в ближайшее время береговую линию Карасунских озер обследуют на наличие незаконных врезок.