Военно-патриотический фестиваль «Дорогами Победы» пройдет в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Военно-патриотический фестиваль «Дорогами Победы» пройдет в Краснодаре. Мероприятие в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия освобождения Кубани состоится с 3 по 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, 3 мая в 15:00 начнется плац-парад духовых оркестров. Участниками мероприятия станут учащиеся кадетских корпусов города, военный оркестр Росгвардии и оркестры учреждений культуры. 4 мая в 11:00 на базе Краснодарского государственного института культуры пройдет концерт «Победа одна на всех».

5 мая жителей и гостей Краснодара приглашают на концерт «Музыка Победы» в Городской сад. Начало мероприятия - в 17:30.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре проведут бесплатные экскурсии ко Дню Победы. Экскурсионный квест «Дорогами Победы» и трехчасовая пешеходная экскурсия «По дорогам Победы» состоятся 6, 8 и 9 мая.