Сезон фонтанов в Сочи стартует 1 мая Фото: sochi.ru

Сезон фонтанов в Сочи стартует 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

В сквере у концертного зала «Фестивальный» запуск фонтанного комплекса состоится в 12:00. В Адлерском районе открытие фонтанов пройдет в Парке культуры и отдыха в 18:00. А в Лазаревском районе, на площади перед Центром национальных культур, водный комплекс заработает в 17:00.

В Сочи 1 мая проведут более 50 мероприятий. Праздник Весны и Труда отметят на городских культурных площадках, во всех ДК, музеях и парках. Например, в «Ривьере» в течение дня здесь пройдут выступления творческих коллективов, будут работать арт-ярмарка и эко-маркет. А в «Сочи Парке» с 28 апреля по 9 мая проведут карнавал и шоу-программы со сказочными героями