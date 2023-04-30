На Кубани пройдет Неделя сохранения здоровья легких

Мероприятия приурочили ко Всемирному дню борьбы с астмой. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани проведут Неделю сохранения здоровья легких. С 1 по 7 мая в муниципалитетах региона пройдут мероприятия, которые приурочили ко Всемирному дню борьбы с астмой.

- В рамках Всероссийской недели в Краснодарском крае состоятся выезды мобильного центра скрининговой диагностики и будут проведены «Школы здоровья», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Также в образовательных и медицинских учреждениях Кубани пройдут лекции о правилах здорового образа жизни.