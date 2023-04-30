В Краснодаре завершился фестиваль «Кубань театральная-2023» Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре завершился фестиваль «Кубань театральная-2023». Мероприятие проходило с 21 по 29 апреля на 11 театральных площадках, в скверах и парках. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В рамках фестиваля 14 спектаклей представили государственные и частные театры Краснодарского края и Адыгеи. Вне конкурса выступили инклюзивный театр «Лестница» и КГИК. Кроме того, гостем регионального мероприятия стал Московский Губернский театр с постановкой «Дядя Ваня» Сергея Безрукова.

Участники «Кубани театральной-2023» посетили лекции, мастер-классы, семинары по театральной критике, арт-проектированию и современным технологиям в театрально-концертной индустрии. Итоги выступлений подвели на закрытии фестиваля в Краснодарском театре драмы.

Так, в номинации «Лучший дебют» победил Игорь Горбань с партией Юродивого в опере «Борис Годунов» (Музыкальный театр КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова). В номинации «Лучший актерский дуэт» выиграли Александр Куча (Дон Кихот) и Павел Романычев (Санчо Панса) за роли в спектакле «Дон Кихот» (Краснодарский краевой театр кукол). В номинации «Лучшая сценография» жюри отметило Анастасию Васильеву, художника-постановщика спектакля «Утиная охота» (Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького).

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Евгений Архипов, исполнивший роли в спектакле «Охота жить» (Новороссийский муниципальный драматический театр имени В.П. Амербекяна). Лучшую женскую роль второго плана сыграла Юлия Макарова - Нянюшку Амелфы в спектакле «Золотой петушок» (Краснодарский молодежный театр КМТО «Премьера»). В номинации «Лучшая женская роль» победила Дарья Женихова, сыгравшая в спектакле «Серая радуга» (Один театр), а в номинации «Лучшая мужская роль» - Арсений Фогелев, исполнивший Зилова в спектакле «Утиная охота» (Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького).

Награду «За увлеченную работу над новыми формами выразительности» получил Новый театр кукол КМТО «Премьера» за спектакль «Кошка, которая гуляла где хотела». В номинация «За неординарность творческого выбора» победил русский государственный драматический театр Адыгеи им. А.С.Пушкина со спектаклем «Пополам»

В номинации «За развитие традиций русского театрального авангарда и творческую смелость» награжден Краснодарский молодежный театр КМТО «Премьера» за спектакль «Золотой петушок», а в номинации «За искренность в движении к театру мечты» - Туапсинский театр юного зрителя за спектакль «Буратино». В номинации «За творческий поиск и обретение новизны в классической оперной традиции» отмечен музыкальный театр КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова со спектаклем «Борис Годунов»

Первым лауреатом учрежденной в этом году премии «Театральная легенда Кубани» стал актер Краснодарского драматического театра, заслуженный артист РСФСР Станислав Гронский. А театр Старого парка Геленджика, Туапсинский театр юного зрителя и Театральное объединение республики Адыгея получили специальный приз - сертификат на показ спектакля в Доме актера в Москве.